跟前名中菜館大廚 學習失傳粵菜獨門烹調技巧

傳統粵菜工序繁複，向老行尊拜師學藝，方能在家中重現懷舊味道。煤氣烹飪中心邀得前鏞記燒味部主管馮浩棠及前蓮香樓總廚胡德彪師傅加盟，於7、8月開辦一系列中菜課程，傳授製作粵菜的獨門技巧。前鏞記燒味部主管助學員尋回失傳小食味道傳統「功夫菜」逐漸流失，報讀馮棠的「失傳小食篇：蝦子扎蹄」課程，可隨時回味熟悉老味道。烹製蝦子扎蹄每一環也不能馬虎，馮棠由揀選蝦子、綑紮腐皮、控制蒸扎蹄火候等工序，都會向學員一一講解。此外，他亦會教授製作香麻拌海蜇的方法，包括如何令海蜇保持爽脆及調配秘製醬汁。該課程將於2021年7月15日 (周四)晚上7時至10時進行，費用為＄720港元。完成課程後，即可親自炮製蝦子扎蹄，供家人朋友品嚐。前蓮香樓總廚親授經典粵菜宴親朋要烹製一桌豐盛的中餐，當然少不了數道經典懷舊菜式。胡德彪師傅曾於百年老字號蓮香樓擔任總廚，現時有機會向他學習烹調正宗粵菜。他在7月至8月期間將教導多個實體及網上中菜課程。課程包括於煤氣烹飪中心進行的實習班「最經典粵菜．美極煎大蝦」、「最經典炒粉麵–肉絲炒麵」；網上直播課「酒樓師傅的上湯蝦伊麵」、「夏日時令菜式」，以及網上錄影課「胡德彪-超脆琥珀合桃、手工馬拉糕」。網上直播課另設升級班，實習食材可速遞到家，讓學員邊看直播教學邊烹調。煤氣烹飪中心 地址：香港銅鑼灣利舞臺9樓 電話：2576 1535 網址：www.towngascooking.com（資料由客戶提供）