跟前名中菜館大廚 學習失傳粵菜獨門烹調技巧

前鏞記燒味部主管
助學員尋回失傳小食味道
傳統「功夫菜」逐漸流失，報讀馮棠的「失傳小食篇：蝦子扎蹄」課程，可隨時回味熟悉老味道。烹製蝦子扎蹄每一環也不能馬虎，馮棠由揀選蝦子、綑紮腐皮、控制蒸扎蹄火候等工序，都會向學員一一講解。此外，他亦會教授製作香麻拌海蜇的方法，包括如何令海蜇保持爽脆及調配秘製醬汁。
該課程將於2021年7月15日 (周四)晚上7時至10時進行，費用為＄720港元。完成課程後，即可親自炮製蝦子扎蹄，供家人朋友品嚐。
前蓮香樓總廚
親授經典粵菜宴親朋
要烹製一桌豐盛的中餐，當然少不了數道經典懷舊菜式。胡德彪師傅曾於百年老字號蓮香樓擔任總廚，現時有機會向他學習烹調正宗粵菜。
他在7月至8月期間將教導多個實體及網上中菜課程。課程包括於煤氣烹飪中心進行的實習班「最經典粵菜．美極煎大蝦」、「最經典炒粉麵–肉絲炒麵」；網上直播課「酒樓師傅的上湯蝦伊麵」、「夏日時令菜式」，以及網上錄影課「胡德彪-超脆琥珀合桃、手工馬拉糕」。網上直播課另設升級班，實習食材可速遞到家，讓學員邊看直播教學邊烹調。
煤氣烹飪中心 地址：香港銅鑼灣利舞臺9樓 電話：2576 1535 網址：www.towngascooking.com
（資料由客戶提供）