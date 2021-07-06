澳門：港澳通關須與內地商討

上星期確診感染變種新冠病毒的油麻地紅茶館酒店清潔女工，由本地源頭不明個案改列為與輸入個案相關，即本港已連續二十八天本地零確診。澳門衛生當局就港澳通關，表明要取決於香港與內地商討便利通關的結果。衞生防護中心表示，染疫清潔女工與一名印尼輸入個案有基因關連，前者曾清潔後者入住過的一間指定檢疫酒店房間，中心將個案修正為與輸入個案相關。而本港昨天只新增一宗輸入個案，十八歲男患者上月底由英國抵港。一名七十八歲有長期病患確診男病人離世，累計二百一十二人離世。確診清潔工列輸入個案相關澳門山頂醫院醫務主任戴華浩表示，近日香港出現一宗酒店服務人員染疫個案，需時觀察發展；而澳門與內地的疫情聯防聯控工作，一直採取一致的防疫措施，故在放寬香港居民入境澳門的措施上，澳門須與內地的相關部門溝通，才能達成有關方案。澳門當局早前表明，若香港沒有出現源頭不明本地個案，輸入相關病例沒引起社區傳播，個案清零十四天後可實施通關便利方案。旅遊界立法會議員姚思榮表示，料初期應以商務客及綠色團為主，之後才會自由行，又認為每日通關配額五千人才有經濟效益。有跨境直巴指已做好準備，司機已大部份打針可豁免檢疫。港澳​直通巴士協會副秘書長崔定邦向本報稱，港澳有望在暑假後期通關，由於要考慮有多少酒店參與接待港人，通關人數限制等，目前談優惠是言之尚早。另外，因應油麻地紅茶館檢疫酒店清潔女工染疫，政府決定所有檢疫酒店暫停使用有關承辦商。