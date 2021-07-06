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雲南瑞麗增三宗本地確診 全市須核酸檢測

2021-07-06 列印
■內地已為民眾接種超過十三億劑新冠疫苗，有專家提醒，在群體免疫尚未建立下，無論是否打針，日常都應戴口罩。
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　　內地已為民眾接種超過十三億劑新冠疫苗，國家衞健委指離「免疫長城」更進一步，有專家提醒在群體免疫尚未建立下，無論是否打針，日常都應戴口罩。同時，位於雲南省的中緬邊境城市瑞麗再度出現本地疫情，新增三宗本地確診個案。瑞麗市已開展全市核酸檢測。

　　新增的三宗本地個案，均來自雲南瑞麗市姐告邊境貿易區，涉及兩名中國籍男子及一名緬甸籍男子。瑞麗市所有人員如非必要不得進出瑞麗；姐告居民須接受居家隔離。姐告於本年三月底就曾爆發本地疫情，出現六十宗確診個案及無症狀感染者，病毒高度疑似通過人或物從緬甸輸入。此外，台灣新增二十八宗本地個案，再多一人病逝。全台飲食業有望於下周一放寬防疫限制。



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