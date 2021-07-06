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專家委員會：十宗死亡與疫苗接種無關

2021-07-06 列印
　　新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨日開會，評估二十三宗接種疫苗後十四日內死亡的個案，總結十三宗與疫苗接種沒有因果關係，初步認為十宗個案與疫苗接種沒有關聯。兩宗最新呈報個案，分別涉及一名四十歲及一名四十一歲男子，兩人均曾接種科興疫苗。臨牀資料及初步解剖發現，死因分別是急性心肌梗塞及缺血性心臟病，專家委員會初步認為兩宗個案均與疫苗接種無關。

　　委員會又通過，更新接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表，加入心包炎、心肌炎及血栓伴血小板減少綜合症，新列表今日起生效。截至上月三十日，衞生署共接獲約四千零十宗異常事件報告。



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