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英格蘭將放寬防疫 歐國盃賽事恐變播毒場

2021-07-06 列印
英格蘭將放寬防疫 歐國盃賽事恐變播毒場
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　　英格蘭防疫措施原定上月二十一日解除，卻因疫情反彈，押後至本月十九日。有報道指，由於有八成六成年人已接種第一劑疫苗，預料首相約翰遜未來數日公佈放寬細節。有政府專家卻批評放寬防疫措施容許社區傳播加劇，就如在快速興建新的「變種病毒工廠」。

專家：如建「變種病毒工廠」



　　房屋、社區及地方事務大臣​鄭偉祺指，將不會要求民眾戴口罩，交由民眾自行決定。英國過去一日新增逾二點四萬宗確診，大部份患者感染Delta變種病毒。外界憂慮，歐國盃多場比賽正在英國舉行，連同幾日後的準決賽及決賽都在倫敦溫布萊球場上演，或會令疫情擴散。

　　另外，印度過去一日新增三萬九千多宗確診個案，但孟買疑有逾二千六百人被注射假疫苗。當地警方已逮捕十四人包括醫護人員，涉嫌為民眾注射以「鹽水」代替的疫苗，以每劑十到十七美元（約七十七至一百三十二港元）牟利。

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