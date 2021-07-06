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憂墮反起底法網 fb Google或停香港服務

2021-07-06 列印
憂墮反起底法網 fb Google或停香港服務
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　　《華爾街日報》報道，包括facebook、Twitter和Google等美國互聯網企業，私下向香港政府表示，如果當局修改法例，令科網公司將來可能要對惡意行為承擔責任，可能會停止在香港提供服務，以免在港員工面臨刑事起訴。

　　一個行業組織發信指，科網企業擔心香港計劃立法「反起底」，可能會令他們的員工，因用戶在網上發佈的內容，面臨刑事調查或起訴。



　　自前年反修例示威衝突爆發後，有警員和家人被「起底」。政府建議修訂《個人資料（私隱）條例》，加入專門針對「起底」的條文，任何人未經當事人同意，披露他任何個人資料，意圖威脅、恐嚇或騷擾當事人或其家人，最高刑罰是監禁五年和罰款一百萬。

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