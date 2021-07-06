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禾輋街市貴妃蚌樣本 驗出有害「氯霉素」

2021-07-06 列印
　　食物安全中心昨日公佈，沙田禾輋街市一舖位的一個貴妃蚌樣本，檢出獸藥氯霉素，中心正跟進事件。

　　中心發言人說，透過恒常的食物監測計劃，從沙田一新鮮糧食店抽取上述樣本作檢測，結果顯示，樣本每公斤含十九點六微克的氯霉素。中心已通知涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。



　　根據《食物內有害物質規例》，在本港出售供人食用的魚不可含有氯霉素，違例者一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。

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