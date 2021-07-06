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廉署起訴外圍莊家 涉收3850萬投注

2021-07-06 列印
　　廉政公署早前在反貪行動中偵破一個非法外圍投注集團，昨天落案起訴行動中被捕的非法外圍賭博經營者，控告他涉嫌收受賭注，涉及的賽馬投注合共達三千八百五十萬元。

　　被捕的六十九歲男子，被控一項收受賭注罪名。據悉，被告和一名商人相識於二○一七或二○一八年，及後被告曾邀商人向他作出賽馬投注，並涉嫌於二○一八年九月十二日至二○一九年十月三十一日期間，從事收受賭注。有關商人曾在十四個賽馬日向被告投注，每個賽馬日的投注額涉約一百萬至九百五十萬不等，涉總投注額合共約二千五百萬元至三千八百五十萬元不等。



　　被告獲准保釋，在明天應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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