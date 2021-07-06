急性肝衰竭危在旦夕 一歲柏熙亟待援手

父母都想子女健康成長，但一歲的歐柏熙不幸患上急性肝衰竭，情況危殆急需換肝。其母在網上發文昐有人能夠捐肝救救愛子，她受訪時啜泣指自己因有脂肪肝而不適合，「佢等唔到我減肥啦」，冀盡早有適合的人捐肝予愛子，令他早日康復。一歲的柏熙上周五感到不適包括發燒、嘔吐，翌日求醫，起初醫生以為他患有玫瑰疹，送院後確診患上急性肝衰竭，正在瑪麗醫院深切治療部留醫。柏熙病情已影響到身體其他功能，不能凝血，正處於昏迷狀態。其母受訪時形容自己心情似被「裂撕」一樣。柏熙病情危急急需換肝，媽媽指柏熙爸爸因曾進行手術而不能捐肝，而自己則因有脂肪肝而不適合，希望盡早有善心人能捐肝救救愛子。合適人選需年齡介乎十八至六十歲；血型屬A或O型等，而根據醫管局數字，截至今年三月有七十一人等待肝臟捐贈。