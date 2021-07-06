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行山失蹤婦仍蹤杳 救援人員續陸空搜尋

2021-07-06 列印
■消防派出蛙人到水塘搜索，惜未有發現。
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　　四十二歲姓黃女子周六往古洞水塘行山時疑生意外，至今仍下落不明，警方、消防及飛行服務隊繼續於陸空進行搜查，消防昨派出蛙人到水塘搜索，惜未有發現。

　　據悉黃具有豐富行山經驗，當日因「約唔到人」獨自行山，沿途一直與親友聯絡，出門前答允行程完結後將回家吃晚飯，惟當晚入夜仍未見行蹤，致電卻無人接聽，家人通宵守候等待未果，憂心下報案並於社交平台刊登尋人啟事，親友恐她意外中暑、或失足未被發現而失蹤。警方早前接報後已即時聯同大批救援人員於古洞水塘及麒麟山一帶持續進行搜索，昨消防蛙人落水搜索，警方失蹤人口組又出動航拍機協助搜尋，但未有發現。



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