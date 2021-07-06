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七旬司機遭揑頸 劫萬元財物

2021-07-06 列印
　　一名七旬的士司機於昨日凌晨，由長沙灣海麗邨接載乘客到馬鞍山烏溪沙村時，遭對方揑頸威脅，劫去逾一萬一千元的財物，另在葵涌亦發生搶劫手機案。警方昨展開搜捕行動，於葵芳邨拘捕四名男子，年齡僅介乎十三至十四歲，全報稱學生。

　　事主凌晨十二時許由長沙灣海麗邨，接載三名男子到馬鞍山烏溪沙村時，對方揑頸襲擊，並搶去司機三部手提電話及現金。司機僅不適幸沒受傷，毋須送院。



　　另外，昨日凌晨四時許，一名受害人行經葵涌廣場對開行人路時，被一名陌生男子走近查問時間，之後搶去手機，有同黨阻擋受害人追截，全部人其後逃去。警方昨於葵芳邨拘捕四名涉案男子。

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