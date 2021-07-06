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史納莎高處墮下警拘狗主

2021-07-06 列印
　　一隻年邁史納莎犬前晚倒斃荔枝角美孚新邨一大廈對開地上，相信從高處墮下；警方調查後疑事件涉及虐畜，將男狗主拘捕帶署，狗屍由愛協檢走處理。前晚近十一時，荔枝角美孚新邨有保安員報案，指發現一隻身受重傷史納莎犬倒臥二期一大廈對開行人通道，警員到場證實史納莎犬已死亡，以布遮蓋狗屍調查。警方相信犬隻由一單位墮下，登樓調查後將案件暫列殘酷對待動物處理，並懷疑五十九歲男狗主與案有關，將他拘捕帶署。據悉，墮樓慘死的史納莎狗為雄性，十七歲。小型犬一般在七至八歲開始出現老態。



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