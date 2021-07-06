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國泰航空整合會員計劃

2021-07-06 列印
國泰航空整合會員計劃
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　　國泰航空宣佈，將整合國泰航空、馬可孛羅會與「亞洲萬里通」的產品及服務，把三者納入全新的旅遊生活品牌「國泰」旗下，從而簡化使用以上平台的體驗，包括如何提升會籍級別及使用里數。全新的會員計劃，將於明年上半年推出。

　　國泰航空指出，「國泰」品牌將於未來數個月推出一系列有關消費、餐飲、購物、酒店和健康養生的產品，全新的國泰聯營信用卡快將在香港率先面世，全新的會員計劃將於明年上半年推出。「國泰」品牌產品及服務目前只向香港客戶提供。



　　所有現有馬可孛羅會及「亞洲萬里通」會員，將於新會員計劃推出後自動成為其會員。原有會籍積分結餘及會籍級別間的額外禮遇將轉移至新會員計劃，詳情將於明年初公佈。

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