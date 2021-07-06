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杜葉錫恩紀念館揭幕

2021-07-06 列印
杜葉錫恩紀念館揭幕
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　　有辦學團體為已故前立法局、市政局議員杜葉錫恩設紀念館，全國政協副主席梁振英讚揚杜葉錫恩致力為香港服務。

　　紀念館擺放為民申冤的牌匾、競選議員的彩帶及風衣、杜葉錫恩生前從政的點滴，還有在她創立的慕光英文書院舊校舍六樓的居所，不少擺設都保留下來。在開幕禮上，梁振英亦為杜葉錫恩及丈夫杜學魁的銅像揭幕，梁寄語年輕人以杜葉錫恩為榜樣，創建更美好香港，讚揚她「六十年如一日」，敢作敢為、勇於擔當、公義忘私，令香港人肅然起敬。杜葉錫恩特別為基層爭取權益，到二○一五年逝世，終年一百零二歲。



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