﻿浸大高層與妻子 涉招攬中學生犯案 警拘光城者九人 粉碎炸彈恐襲

警方粉碎一個炸彈恐襲陰謀。警方國安處周一拘捕激進「港獨」組織「光城者」九名成員，包括一名浸會大學管理層及其在中學任職的太太，兩人疑為金主，招募六名中學生，在尖沙嘴一賓館實驗製作炸彈，並制定行動指南，計劃於本月上旬在海底隧道、鐵路、法庭、路邊垃圾桶等放置爆炸品，或策動汽車炸彈襲擊，圖造成重大死傷。警方形容恐襲團隊分工精密，十分瘋狂，涉違反《港區國安法》。警方國安處周一派員在全港多區，拘捕「光城者」九名成員，包括五男四女，年齡介乎十五至三十九歲，其中六人是中學生，其餘三人分別報稱是大學管理層、中學職員及出租車司機。行動中，警方檢獲製作爆炸品TATP的儀器、炸藥、化工原料、通訊器材、氣槍、電話卡、八萬元現金及一萬元外幣等。同時，警方凍結涉案六十多萬元資產。九名被捕者涉違反《港區國安法》第二十四條「恐怖活動罪」，被扣留調查。尖沙嘴賓館闢實驗室警方指，「光城者」於今年初開始活躍，上月起在尖沙嘴 租用賓館一個約一百呎房間，作為實驗室，製造土製炸彈，形容組織分工精密，分為金主、採購炸藥原料人員等，並設小組，負責勘察及行動等，有成員曾到兩間法院拍攝。警方形容，該組織有足夠資金實行恐襲，並制定行動指南，訂明本月上旬在多個公共設施放置土製炸彈，包括海底隧道、鐵路、法庭、路邊垃圾桶等，甚至會發動汽車炸彈襲擊。密謀本月炸隧道港鐵消息指，被捕的大學管理層為浸會大學持續教育學院一名姓杜的公關及傳訊主任，其在中學任教職員的太太亦落網，兩人疑為金主，刻意招募中學生加入行動。浸大回應指，案件正由警方調查，未有資料提供。警方表示，被捕六名中學生來自不同學校，相信「光城者」透過社交平台及街站接觸各人，找尋打算離港的中學生，以金錢利誘犯案，完成任務後，再安排各人離港。警方國安處高級警司李桂華表示，疑犯在鬧市中設置炸彈實驗室，行為十分瘋狂，質問：「點解有人會用利誘去引一啲青年人做啲咁嘅嘢？呢樣嘢究竟有無考慮到，究竟對我哋社會嘅遺害有幾大？」他對有年輕人參與計劃感到痛心，呼籲家長多留意子女，看他們有否被教唆犯罪，甚至參與恐怖活動。此外，化工原料從業員亦應留意，有否形跡可疑的人士，購買製造爆炸品的原料。爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德說，警方在實驗室檢獲少量炸藥，以及製造炸藥的工具，相信可據此製成TATP炸藥，其爆炸威力大，十分危險，且極不穩定。