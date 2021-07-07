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﻿李桂華指與意外死者不同

2021-07-07 列印
　　對於銅鑼灣孤狼刺警後自殺案，警方國安處高級警司李桂華表示，不贊同有人悼念疑兇，強調他曾發動殺警行動，所謂「悼念」行為，與市民過去向一般意外中不幸死者的悼念不同。他強調，警方不能一概而論，但會考慮公眾在「悼念」期間，有否其他行為，包括亂叫、教他人施襲或宣揚恐怖襲擊等，採取執法行動。

　　他又指，法醫日前解剖自殺身亡的疑兇，發現其心臟被刺破，有三厘米的傷口，相信這是致命原因。他指，警方在疑兇家中找到大量報章，大部份屬煽動仇恨的報道；同時，死者留下遺書，顯示襲警前已準備自殺。警方會安排心理學家評估疑兇行兇前的心理狀況，不排除召開死因研訊。

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