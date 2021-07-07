﻿成員多為學生 曾潛入學校疑偷化學品

「光城者」於今年初成立，成員多是中學生，過去多次擺街站，派發有關法國大革命、二○一三年烏克蘭民主革命等歷史事件單張。今年一月三十日，組織成員在旺角擺街站，數十名警員將其包圍，指他們有可能觸犯《港區國安法》，最後以違反「限聚令」為由，向九名成員發出定額罰款通知。今年五月，組織四名中學生成員於清晨潛入將軍澳一所中學爆竊，疑企圖盜取化學品作非法用途，但被保安發現。警方到場，拘捕四人，發現他們過去曾在網上發表煽動言論，其後再拘捕三人，指其中五人涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」，年齡介乎十五至二十四歲。「光城者」facebook專頁自稱「由一班革命殘火所組成的組織。旨在繼承先賢之志，延續革命之火。」最後一則貼文於五月六日發表，回應成員涉嫌違反《港區國安法》被捕一事，強調「政治打壓不會令我們卻步」、「我們這些所謂的倖存者必會在艱彌厲，戰鬥到底。」