不點名批評陳文敏 鄧炳強：希望佢瞓得着

保安局局長鄧炳強指，《港區國安法》生效後，罪案數目大減，但仍有人發表煽動言論，嘗試讓暴力死灰復燃，他不點名批評港大法律學院公法講座教授陳文敏，指他鼓勵市民同情七一銅鑼灣刺警案的行兇者，「希望佢晚上瞓得着」。特首林鄭月娥則指，市民悼念疑兇，會造成煽動，並散播危險意識。鄧炳強昨天在保安事務委員會上表示，七一銅鑼灣刺警案，響起警號，事發後有人公然美化恐怖襲擊，稱疑兇為「義士」，做法令人痛心及憤怒。同時，鄧炳強不點名批評陳文敏，指他鼓勵別人同情行兇者，有關行為非常危險及不道德，因同情者可能變為支持者，支持者亦可能變為恐怖份子，讓香港佈滿血腥，「希望佢晚上瞓得着」。陳文敏日前表示，不同意以暴力解決問題，但認為獻花悼念屬違法的說法牽強，強調悼念可能出於同情，亦可能對政府表達不滿。鄧說，過去八日，香港發生連串恐襲案件，包括七一刺警案、禮賓府縱火案等，同時有人宣稱要襲擊政治人物，並在警署縱火。鄧強調，恐襲的威脅已佈滿每個社會角落，強調同情者只會助長恐怖行為，呼籲市民要譴責暴力，並舉報罪案。他說，七一刺警案後，警方以涉嫌煽動他人作違法暴力行為拘捕三人，強調將繼續調查「連登」等網上討論區，看有否違法訊息，如發現證據，會馬上執法。林鄭指悼念疑兇會造成煽動另一方面，被問及市民悼念七一刺警案的疑兇是否違法，行政長官林鄭月娥回應指，有關行為要視乎法律、意圖及證據，交由法庭裁決。市民採取哀悼態度，會造成煽動，並散播危險意識，林鄭強調：「唔好再畀一啲所謂『政府都有責任，只有暴政，沒有暴力』，或者有時暴力可以解決問題嘅謬論、歪理蒙騙，更加唔可以為施暴者去搵任何藉口。」