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12港人案越籍被告認企圖縱火

2021-07-07 列印
　　十二港人涉嫌偷越邊境，案中的十七歲越南籍學生黃臨福，前年十月十四日向旺角警署側門投擲汽油彈，並在家中管有三支汽油彈，他昨天承認有意圖而企圖縱火及管有物品意圖摧毁財產罪。

　　案情指黃在警誡下承認：「唔鍾意政府，所以我就擲汽油彈。」又多次在通訊軟件中透露：「我要做嘅嘢就係少咗幾多手足，我就係要燒死番幾多POPO（警察）。」案件押後至本月二十六日判刑。



涉向旺角警署擲汽油彈

　　案情指，當日凌晨一時許，黃與另一人先後點燃手中汽油彈，並擲向旺角警署側門，兩枚汽油彈在警署門外着地爆開，但沒有起火，兩人隨即分兩路逃跑。姚勳智法官明言案情嚴重，即使更生、勞教中心、教導所報告內容對黃有利，法庭亦不一定依從建議判刑。
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