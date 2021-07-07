  • 2021年7月7日 星期三
  • 30º
  • 78%
熱門： 消費券劏房起底柏熙光城者

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌331點

2021-07-07 列印
　　投資者觀望聯儲局稍後公佈的議息紀錄，加上近日油價飈升令投資者憂慮，美股杜指中段下挫三百三十一點，見三三四五四點；納指則報一四六一一點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格見四十四點四四港元，跌零點八一港元；騰訊則見五百五十六點五二港元，跌二點四八港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd