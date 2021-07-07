動漫電玩節月底舉行 僅接受電子支付購票

上年因為疫情停辦的動漫電玩節，將在本月二十三日至二十六日舉行，今年有超過五百個展商參與，門票維持四十元，但購票只接受電子付款，頭籌亦減少至三百個，改為網上抽籤及實名制，不能炒賣或轉讓。今屆動漫節一連四日在會展舉行，因應疫情，現場購票只接受以八達通等方式電子付款，若透過主辦方手機應用程式登記會員，現場購票可減五元。由於頭籌可保證首批入場搶購限量商品，故一直搶手，但今年一改在旺角麥花臣球場排隊安排，改為網上進行，名額亦由五百個減至三百個，市民於本月八至十五日在網上登記，本月十六日抽籤。至於會否審查展品或書籍等有否違反國安法，香港動漫電玩節行政總裁梁中本指不會審查，相信參展商會守法。