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新地商場推「消費券加碼賞」

2021-07-07 列印
新地商場推「消費券加碼賞」
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　　新鴻基地產宣佈，為早前公佈的「消費券加碼賞」再加碼，派發的現金券價值由一千四百萬元增至超過一千七百萬元，以鼓勵市民消費。

　　獎賞活動於下月一日至十二月三十一日在新地旗下二十二個商場舉行，適用於四間儲值支付工具。市民在新地商場使用電子消費券累積滿五百元（最多兩張有效單據），便可獲贈二十元指定商場或商戶贈券；滿一千元（最多三張有效單據），則可獲贈五十元贈券。若市民透過WeChat Pay HK使用消費券，可以較低門檻換領贈券。



　　新地亦聯同八達通推出餐飲購物獎賞，市民在新地商場的指定食肆及餐飲零售商戶，以八達通卡消費滿六百元（最多三張有效單據），可獲贈三十元新地商場電子贈券。

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