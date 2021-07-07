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升中派位92%派首三志願 移民潮下叩門成功率大

2021-07-07 列印
■有校長表示，整體派位情況較以往理想。
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　　升中派位結果昨日出爐，九成二學生獲派首三志願，八成一學生獲派第一志願。有學生獲派第一志願，心情興奮；油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀認為，由於有不少家長考慮移民，安排子女退學或先就讀國際學校，令參加升中派位的學生減少，整體派位情況較以往理想，叩門成功的機會亦較大。

　　同時，國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日亦放榜，有一百三十名港產狀元考獲滿分四十五分，創歷年新高，當中十七人來自傳統名校拔萃男書院。有狀元將到英國修讀國際與公共關係科；另有狀元指會留港讀醫。



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