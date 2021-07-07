海洋公園三機動遊戲九月起關閉退役
浸大高層與妻子 涉招攬中學生犯案 警拘光城者九人 粉碎炸彈恐襲
警方粉碎一個炸彈恐襲陰謀。警方國安處周一拘捕激進「港獨」組織「光城者」九名成員，包括一名浸會大學管理層及其在中學任職的太太，兩人疑為金主，招募六名中學生，在尖沙嘴一賓館實驗製作炸彈，並制定行動指南，計...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地逾500學生申美簽證被拒 中方提嚴正交涉促糾正錯誤
內媒《中國日報》引述知情人士報道，近日有五百多名中國理工科研究生申請美國簽證時被拒。報道認為拜登政府一方面試圖順應美高校要求大量吸收中國留學生、保證學費收入，但同時「說一套做一套」，仍打壓理工科中國研...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
每周四天工作試驗計劃 冰島取得「壓倒性成功」
全球多國都在研究縮短工時問題。而在冰島推行每周工作四天的試驗計劃，就取得「壓倒性的成功」。據報，目前冰島的結果發現相當「正面」，不但工時縮短反見效率增加，工會更與企業協商新的工作制，現時冰島有八成六的勞動人口都在同酬的情況下縮減了工時或即將爭取縮減工時。 此試驗計劃在二〇一五年至二〇一九年推行期間，打工仔減少工時，但獲保證薪酬不變。計劃由冰島首都雷克雅未克市委會和政府聯合推行這項試驗，超過二千五百名打工仔參與，佔冰島全國勞動力的約百分之一。其他國家例如西班牙和紐西蘭Unilever集團亦正試驗類似的計劃。 據冰島受試的工人指「感覺壓力減輕了」，他們稱自己的情緒沒有那麼緊張，...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
連1621呎天台 翠豪庭通透雅廳閒逸舒適
大埔翠豪庭毗鄰吐露港，項目伙數不多，一直少有放盤，今次精選1伙頂層連天台戶，實用面積2225方呎，4房3套設計，連1621方呎天台，一室清新裝潢，外望山海雙景。 翠豪庭位於大埔公路，由7座...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地加強監管 滴滴暴挫兩成 油價飆升惹憂慮 杜指跌208點
投資者觀望聯儲局稍後公佈的議息紀錄，加上近日油價飆升令投資者憂慮，美股杜指早段曾挫逾400點，低見34358點；標指及納指則在創歷史新高後倒跌。另一方面，內地科網公司頻遭監管，拖累中概股普遍向下，其中...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
三獅劍指決賽 最佳拍檔割「麥」
英格蘭射手哈利卡尼和翼鋒史達寧於歐洲國家盃先後發力，同時合作無間，前者十六和八強兩仗獨取三球，史達寧分組賽三戰入兩球，上仗還妙傳予拍檔開紀錄。今晚四強回歸溫布萊主場出擊，這個黃金組合勢將個人球會前途拋諸腦後，再次合力領軍淘汰丹麥殺入決賽，熱捧主勝。（Now616、618台周四凌晨3:00直播） 哈利卡尼早已揚言希望轉會圓捧盃夢，卻可能被熱刺強留，史達寧因薪酬問題，跟曼城的續約談判陷膠着狀態。不過回到國家隊，他們暫將一切忘記，前者明言：「我所有精力放在英軍身上，希望踢到周日（決賽），國家隊才完成任務。」 史達寧包辦三獅小組賽三戰兩勝一和的兩球士哥，成為晉級功臣。哈利卡...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【派位後升小前早察】孩子入讀小一前 家長密切留意子女感覺統合有否障礙？勿錯失防治黃金期
小一統一派位結果剛出爐不久，家長勿以為可鬆懈，專家建議升小一前，須密切留意子女「感覺統合」情況，以防錯失治療黃金期。 很多家長都忽略必須提早準備，為升遇讀小一的孩子，防患感覺統合問題（簡...
2021-07-02
- 【12星座運程】天蠍：要接替某人工作，很多辦公室政治在內？
- 【首展直擊】 保時捷新911 Turbo極速新旗艦到港，全新3.8公升平六雙Turbo引擎，盡顯旗艦超跑威力！
- 【變身迪士尼公主！】 14位童話公主及女王華麗現身＋ 5米高「奇妙夢想城堡」裝置！推介大家暑假去MOKO商場同公主打卡
- 【2022 Resort】國際級時裝KOL Tina Leung /Byran Boy親身撐場 Max Mara那不勒斯灣騷度假系列
- 【串流打機】 微軟新服務「Xbox Cloud Gaming」登場，iPhone、iPad串流暢玩Xbox遊戲
- 【電動車巨星】 平治EQA250首批示範車抵港，即日起於紅磡、柴灣專店公開展出
- 【米珠蓮】 相機食先！期間限定花漾下午茶，兼得Chantecaille鑽石級系列禮物套裝
- 【廚師發辦】 尖沙咀日本料理新食店三郎．燒肉 精品日式燒肉店 日本直送4款頂級A5和牛 品嘗稀有肉品
- 【水果主題】COBO HOUSE主廚以火參果、麒麟果入饌，推出特色水果餐點！
- 【很受歡迎的蛋糕】三奶蛋糕口感輕盈鬆軟！軟綿綿的口感令人幸福感滿滿
- 【都市人必試】Boticario將南美洲草本植物治療概念放到食物當中！務求令客人們達致「心靈平靜」
- 【日本朝聖必去】傳承四代歷史！朝聖必去「一澤信三郎帆布」開設全球官方網店
- 【打疫苗抽staycation】Marriott推接種疫苗換住宿、餐飲及休閒體驗計劃！最高可獲50萬旅享家積分
- 【東京奧運】糅合科技與藝術！《Tokyo Sento Festival》最新提案令人期待
- 【東京奧運】東京創意文化活動提案！「Tokyo Tokyo FESTIVAL Special 13」重啟
- 【陀飛輪展覽】Breguet陀飛輪二百二十周年誌 工藝創意盛展
- 【傳統品牌新動力】景福珠寶年輕設計師 引領品牌朝向未來
- 【12星座運程】白羊：另一半沒有辦法明白你，今天又因為小事而大吵起來？
- 【Leo Sir出動】 消除車廂怪聲
- 【法拉利新作】法拉利球發表史上首部V6混能引擎超跑296GTB！性能比同廠更要強勁！
- 【一人pizza】韓國過江龍GOPIZZA HK登陸香港！首推「單人速享薄餅」概念
- 【夏日護膚推介】經常嘆冷氣攪到「膚」乾 《全民造星3》Manson張進翹私心推介護膚孖寶
- 【未來感新車】Mini首度發表Vision Urbanaut概念車！完全突破Mini箇有形象
- 【Tesla成為緊急服務車】響應環保！英國政府引入多輛Tesla Model 3電動車作緊急服務車
- 【致敬經典菲林機】Nikon Z系列APS-C無反相機新作Z fc 重塑經典FM2靈活手動操控 輕便反芒Selfie/Vlog輕鬆拍
- 【尖東happy hour】南美風情酒吧餐廳Boticario 4式阿根廷草本療癒雞美酒 為身心靈加油
- 【#名牌打卡】CHANEL FACTORY 5期間限定香水工廠登陸中環 必買限量新包裝產品兼靚位打卡
- 【12星座運程】白羊：拍拖運好轉，是日有約會？
- 【車男手記】 Tesla再添V3快充站，五分鐘補充120km續航力，二十四小時開放
- 【混能新星】本田Jazz e:HEV今期搶手，1.5汽油引擎配合雙馬達，油耗量低至35.2km/L！
- 【開放式別墅】 峇里新酒店峇里悅榕逸境9月開業，享受無牆空間住宿體驗
- 【摧號碼轉台有著數】CMHK 5G新Plan $248月費包50GB數據 轉台客兼享多重優惠 數據用完仍可限速50Mbps任用上網
- 【本地首試！】 XPeng P7 Performance電動車，配套、物料、裝嵌手工取勝，將對應廣東話語音控制
- 【健康有營】 女性更年期三證型，妳屬哪種？中醫調理緩解症狀
- 【親子界勁Hit】 隨身抗菌裝備！日本釀酒廠研製「食用級」消毒噴劑
- 【「恩」賞音樂】《戀愛預告》原唱者林珊珊初版CD 德國壓碟 音色細緻厚潤
- 【ArtCan】 小說搬上舞台，談本地推理劇場文化
- 【米珠蓮】鐵板燒新店「樂Teppanyaki」海膽鐵板燒 烹調過程加入魔術助興
- 【單車客】上水梧桐河 單車牧羊 騎遊大水管
- 【巨星廣告】英超孫興慜/星級欖球員Maro Itojealph 國際體育巨星齊現身Ralph Lauren新廣告
- 【東京奧運會】Tiffany Blue襯籃球又如何？令你心心眼的Tiffany & Co.東京概念店別注系列新推獨家運動用品
- 【精緻法國餐館】客人可按喜好組合美味的三文治？法國餐館La Rotisserie新推自組三文治櫃！
- 【夏日吸睛素菜】素食者注意！唐宮小聚與Classified分別推出夏日消暑素食餐點，擺盤精緻清新
- 【新冠肺炎重症】 疫情下戒煙人數大減 專家教用新一代戒煙藥物 趕快戒煙防染疫誘致命重症
- 【親子友好去處】夏日必去：多款運動電競遊戲！新港城中心新設大型動感電競挑戰站
- 【日系三防DC】Ricoh WG-7防水達20米 20MP畫質兼拍4K 新增UVC功能駁電腦做Web Cam
- 【打機必備】LG新款電競芒畫面反應比起主流144Hz更快！打機時比對手更快看到畫面變化，戰鬥力從此UP UP UP！
- 【12星座運程】人馬：愛情指數好，戀人忙於找節目？
- 【Lady Fifi】 夏透日心涼！沙冰的誘惑，意式Granita、法式Sorbet、東洋風味Kakigori、南洋Chendol各有特色
- 【寵愛有家】 邊境牧羊犬Bosco，毛髮蓬鬆圓碌碌，溫馴乖巧求領養
- 【守護毛孩】 貓狗罐頭工房愛心代理人，捐贈兼營銷健康罐罐，採天然食療法及特別營養配方
- 【新水墨運動群象】 都爹利會館《香江墨意》，呂壽琨/王無邪/劉國松等新水墨大師群展
- 【今期流行】屯馬開通真的很興奮！洗腦鐵路金曲原版為經典聖誕歌《Greensleeves》，許冠傑曾改編成《寂寞聖誕》
- 【先預約吧！】2021「浪漫童話婚禮」3大提案！日本迪士尼新推《美女與野獸》完美夢幻婚攝
- 【車男手記】 法拉利296GTB全球同步發表，配用全新研發Plug-in Hybrid混能系統
- 【本地首試】 Maxus eDeliver 3 電動客貨新星，起動直接好力，兼具房車般寧靜度
- 【izzueＸJoel Mesler】 藝術畫作T恤、Tote Bag、漁夫帽，大膽色彩繪畫出動植物元素
- 【夏日泳裝Mix & Match】流行環保再造物料、搶眼特色圖案，為自己悉心打造Beachwear Style
- 【女士更年期調理】 中醫藥按證診治，保健湯療及日常護理7大要點
- 【12星座運程】人馬：金錢運勢不穩定，要做好心理準備？
- 【打卡熱點+Staycation推介】 紅石門丹霞地貌、元朗向日葵花海、石澳繽紛小屋，感受異國情懷
- 【李居明大師會客室】哪些人信不過有樣睇
- 【食玩王｜炸雞兩味】 港台炸雞各有特色！港式炸髀香脆少油，台式雞排香料味濃
- 【米珠蓮】新美式餐廳b.o.t.h. by Texas Burger 推介班尼迪蛋配酥炸廣島蠔 鮮美香脆
- 【日本今周熱話】Marvel漫威英雄展 登陸福岡JR博多City 鐵甲奇俠變形俠醫為《黑寡婦》造勢
- 【五款抵玩新入門】5G手機愈賣愈平 Redmi、Samsung、Nokia、vivo、OPPO齊出平價機搶客 最平千六元有交易 第一期電子消費券夠找數
- 【日本今周熱話】溫泉客噩耗 東京人氣遊點台場大江戶溫泉物語 租約期滿9月5日光榮結業
- 【李居明大師會客室】辦公室篤背脊害你之人點樣睇
- 【一刀不剪！】深作欣二《大逃殺》4K修復回歸大銀幕 北野武演主導殺戮遊戲老師 藤原龍也電影處子作一舉成名
- 【喜歡動物人士必着T恤】人見人愛動物圖案T恤 《聲夢傳奇》 導師Gin Lee親身示範女性化穿搭造型
- 【同梳乎蛋放暑假】全港最大15呎高GUDETAMA梳乎蛋郵局空降葵涌新都會 「郵」閒打卡偽遊東瀛
- 【新水墨運動群象】都爹利會館《香江墨意》 呂壽琨/王無邪/劉國松等新水墨大師群展
- 【寵物友善】落雨又有咩好怕？３個香港寵物友善商場，落雨都可以帶愛寵出街！
- 【後疫情時代外遊】保險公司為打疫苗後外遊人士，免費提供COVID-19醫療現金津貼
- 【12星座運程】金牛：朋友與你愈行愈遠，辦公桌宜放花草？
- 【優惠價預售】 Mazda CX-8 Core新版七座精緻入門
- 【本地遊】跟前香港代表隊成員何賢藝學划獨木舟 遊西貢鹽田梓賞藝術節作品
- 【姜糖必買】姜濤又有新代言!!!神秘場景百變造型演繹Gentle Monster年度潮鏡
- 【懷舊風MMORPG】 經典《古惑仔》手遊版回歸，真實還原港、澳、台街道風貌
- 【送迪士尼樂園門票】 迪士尼樂園全新舞台匯演《迪士尼尋夢奇緣》！奇妙夢想城堡上演戶外音樂派對
- 【米珠蓮】蘭王蛋╳牛魔 聯乘蛋料理
- 【戶外運動管家】Suunto 9 Peak運動智能手錶 簡約時尚輕量化 運動模式逾80種 長氣續航1小時充滿電
- 【食玩王｜新蒲崗揾食】新蒲崗真材實料隠世高質燒味店，叉燒齊集燒烤香、蜜汁甜和肉嫩！
- 【12星座運程】處女：遇不順之事情，先從細節做起，不怕麻煩？
- 【素食者們有福了】素食者也能享受脆炸豬肉？米芝蓮頂級食府明閣推出星級米芝蓮素菜宴！
- 【自家原創】未吃先傳來陣陣清新香氣 新式墨西哥豬肉引起食肉獸們的尖叫！
- 【愜意海景餐廳】打卡一流！PABLO Modern Mexican Cocina用餐區充滿藝術氛圍 文青們絕不能錯過！
- 【新上架即售罄】LV毛衣新設計竟加入這個元素！？網民們驚訝: 這未免太吸睛了吧！
- 【夢幻級寶石】每位少女也需擁有的大自然寶石！Tiffany & Co.新品面世後即引起風潮
- 【蠔控注意】 銅鑼灣新食店「牡蠣不如帰」 人氣過江龍開分店 足料廣島蠔熬黃金湯 必試牡蠣鹽味拉麵
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
做咗阿媽胸大咗老公變熱情 熊黛林40歲重出江湖罕談城城
熊黛林（Lynn）宣佈重出江湖，上周五以醫學美容代言人身份出席開幕活動，穿上大Show曲線的長裙，靚爆全場。40歲嘅Lynn興奮自爆閨房秘密：「老公（郭可頌）見我復工後咁索都熱情咗好多呀！」「幸福人妻...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——阻灌輸暴力思想 救救下一代
警方搗破一個炸彈恐襲大陰謀，被捕人士之中，包括身為金主的大學管理層人員和中學教職員，以及參與製造炸彈和策劃襲擊行動的中學生，令人十分震驚。本份是教好下一代的教職員，竟然是恐襲計劃的主要人物，利用學生作為馬前卒，不單止教壞下一代，更害了他們一生，完全違反了教育人員的專業道德，教育界和家長都要深切關注，救救我們的年輕人，不要讓他走上激進害人兼自毀之路。 自《國安法》實施以來，暴力示威表面上銷聲匿跡，但有思想激進人士暗中行動。國安處粉碎上述的恐襲團隊，反映有地下恐怖組織滋生，對公眾安全構成重大威脅，現在全民必須提高警覺，留意四周風吹草動，一有可疑，便要向警方報告，透過眾人之力，築...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——值得信賴 友心友型
第六場四班一二○○米。「管得掂」上仗久休復出，本來不敢輕看，但因牠過往有休出要熱身一仗才更好的特性，所以姑且觀望一回。結果，牠在末段與對手短兵相接之下僅敗，似乎真的差了一場熱身才應勝而敗。理論上今仗再...
2021-07-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6