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海洋公園三機動遊戲九月起關閉退役

2021-07-07 列印
海洋公園三機動遊戲九月起關閉退役
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　　海洋公園昨公佈，三個機動遊戲「極速之旅」跳樓機、「滑浪飛船」及一度被譽為擁有全球最佳景觀的過山車「越礦飛車」（見圖），將於九月一日關閉退役，希望與這三個機動遊戲告別的遊客，可於八月三十一日或之前把握最後機會。「極速之旅」及「越礦飛車」已投入服務二十年，「滑浪飛船」已運作三十七年，園方指未來會為遊客帶來好玩新體驗。



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