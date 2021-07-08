﻿立會通過增勞工假期 ﻿﻿八年間逐步加至17天﻿

增加法定假期爭議逾十年，立法會昨天終於通過將法定假期增加至十七天，由明年起分階段實施，先增加佛誕一天假期，然後每兩年再加一日，以八年時間讓勞工假與銀行假逐漸睇齊。但有勞工團體仍批評政府的計劃偏袒商界，要求盡快完成劃一假期。立法會昨通過《僱傭（修訂）條例草案》，法定假期（俗稱勞工假）由現時的十二天，逐步增加至十七天，與公眾假期（俗稱銀行假）的日數看齊，由明年起分階段實施，每兩年加一日，合共用八年時間加至十七日，料將會惠及超過一百萬名打工仔。明年先增加佛誕假未來將會新增的五天法定假日，為現時並不屬於法定假日的公眾假期，並按以下先後次序增加，明天先加佛誕一天，兩年後加聖誕節後的第一個周日，其後為復活節星期一、耶穌受難節和耶穌受難節翌日。勞福局局長羅致光對條例通過感到非常高興，形容是勞工權益的一次重大突破。他指，政府制訂修例時，已顧及勞資雙方利益及現時經濟情況，當局亦列出清晰路線圖及時間表，明白到有部份人希望執行的時間能夠更快，惟認為要給時間予中小企適應有關改變。多名議員表示支持有關草案，工聯會陸頌雄批評，過去存在「勞工假」及「銀行假」，帶有歧視性。議員麥美娟表示心情複雜，認為勞福界多年的訴求終於實現而感到開心，但亦為進程緩慢而感到失望。實政圓桌田北辰指，雖然增加五天假，會為僱主帶來額外百分之一點四的人力成本，在目前市道下是可大可小，但認為當局建議分五年逐步增加，已經作出平衡。特首林鄭月娥表示，很高興立法會通過將法定假期增至十七日的法案，令纏擾勞工界多年的議題得到解决，希望勞工及福利局再接再勵，盡快完成取消強積金對沖的法案。勞方促盡快劃一假期香港製造業總工會代表昨早到政府總部請願，要求政府盡快完成劃一假期，又批評政府於三○年才完成劃一假期是歧視和分化勞工階層，偏袒商界，促請政府及不同界別議員支持修正案，使兩假能盡早劃一，消除不公與歧視。