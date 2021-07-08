熙熙急求肝臟 三捐贈者配對失敗

一歲男童柏熙周日因急性肝衰竭，情況危殆，需緊急換肝，他的情況牽動市民的心。熙熙媽媽區太早前向傳媒表示，有三名捐贈者同時進行捐肝配對，但至昨日中午為止，證實三人的配對均未成功。區太表示，目前柏熙的情況未有惡化，早前雖然有三名善心人願意捐肝，但有一位「過唔到心理測試」，另外兩位身體健康未如理想。她正努力聯絡其他善心人捐肝。區太指，近日收到很多熱心市民查詢及幫助，但至今仍未找到合適的肝臟。她形容，柏熙是她努力生存的動力，希望市民繼續支援，再次呼籲熱心人士捐肝。十四個月大的柏熙是家中獨子，與父母及婆婆同住，他上周五發燒及嘔吐，向私家醫生求診，被診斷為玫瑰疹，但情況沒有好轉，前日入院求醫，診斷為急性肝炎，現正留醫瑪麗醫院兒童深切治療部，急需換肝。