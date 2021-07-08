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四港內渡輪航線 2023年試用電動船

2021-07-08 列印
　　電動交通工具，有助減排，是大勢所趨。港府正籌備在四條港內渡輪航線試用電動渡輪，按照目前進度，初步預計電動渡輪可於二○二三年展開測試。政府亦預計於今年內完成制訂電動渡輪和相關充電設施的設計方案。渡輪營辦商和政府會在今年稍後分別就建造電動渡輪和充電設施進行公開招標。

　　環境局局長黃錦星表示，為推動在本地試驗電動渡輪，港府在上個財政年度預留三點五億元推行電動渡輪先導試驗計劃。港府會全額資助渡輪營辦商建造電動渡輪和相關充電設備的費用，並在二十四個月試驗期內操作電動渡輪所涉及的營運、保養和維修開支。



　　參與試驗計劃的港內渡輪航線包括天星小輪來往中環至尖沙咀航線、新渡輪來往北角至紅磡航線、珊瑚海船務來往西灣河至觀塘航線，以及富裕小輪行駛啟德、紅磡、尖沙咀、中環、西九龍的水上的士。

　　黃錦星指，政府已成立跨部門工作小組，制訂試驗計劃詳情、監督進度和評估電動渡輪表現。

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