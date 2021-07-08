  • 2021年7月8日 星期四
  • 32º
  • 69%
熱門： 柏傲莊III區議員港大消費券銀河修理員

日報新聞 > 港聞

新加坡拒承認科興疫苗

2021-07-08 列印
　　新加坡衞生部昨日表示，由於科興疫苗效能數據不足，接種該疫苗者將不納入全國疫苗接種人數統計之內。有立法會議員表示理解，但亦有議員認為，港府應重新與新加坡政府解釋。

　　旅遊界立法會議員姚思榮指，目前港府和新加坡政府在重啟「旅遊氣泡」未有正式方案，但如已接種科興疫苗旅客未能入境，市民或有機會轉打復必泰。他又強調，現時公眾最關注的仍是內地與香港的通關情況。



　　商務及經濟發展局表示，兩地政府一直就雙邊「航空旅遊氣泡」保持聯繫，適時會公佈進一步安排。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd