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美債息降 納指創新高

2021-07-08 列印
　　美國十年期國債息率昨晚降至一點三厘刺激，納指周三曾見一四七五五點，創歷史新高，高位有獲利回吐。

　　美國股市中段個別發展，杜指報三四六七四點，升九十七點；納指則報一四六二八點，跌三十四點。滙控美國預託證券價格見四十四點六三港元，升零點○三港元；騰訊則見五百四十三點七五港元，跌四點七五港元。



　　紐約期金報每盎司一千八百零二點二美元，升八美元；紐約期油則報每桶七十一點四七美元，跌一點九美元。

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