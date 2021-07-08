﻿光城者三學生涉違國安法﻿ ﻿不准保釋押後至九月再訊﻿

警方前日以涉嫌策劃炸彈恐怖襲擊，拘捕港獨組織「光城者」九名成員，包括浸會大學一名職員及其任中學教職員的太太。涉案的三名中學生被控違反《國安法》及《刑事罪行條例》，昨日提堂，不准保釋，案件押後至九月一日再訊。另外六名疑犯則獲准保釋，下月中旬向警方報到。此外，警方昨持手令進入浸大校園蒐證。九名被捕人中，其中六名男女獲准保釋，下月中旬向警方報到。另三名中學生，被控違反《國安法》及《刑事罪行條例》，年齡介乎十五至十九歲，昨午在西九龍裁判法院提堂。國安法指定法官蘇惠德拒絕三名被告的保釋申請，指沒充份理由相信，期間他們不再觸犯危害國家安全行為。案件押後至九月一日下午再訊。其中一名十五歲被告將在本月十五日，返回法庭覆核保釋申請。控罪指，三人在今年六至七月，在香港串謀他人脅迫中央和特區政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張，策劃或參與實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具、交通設施，或以其他危險方法，嚴重危害公眾安全。此外，審訊期間，一名旁聽男子繪畫審訊過程，蘇惠德其後檢視其畫圖，發現只是描繪法庭設計，勸喻他不要再犯，最終放行。警持手令進石門校園蒐證早前有消息指，其中一名被捕人是浸會大學持續教育學院一名姓杜的公關及傳訊主任。浸會大學證實，該疑犯是浸大職員，已即時暫停其職務。警方昨天持搜查令進入石門校園搜集資料，校方會全力協助調查工作，並強烈譴責恐怖主義及暴力行為。警方前天召開記者會，公佈搗破一個密暗策劃炸彈恐襲的團隊，疑有教育界人士出錢，招募中學生試驗製造土製炸彈，並定出行動計劃，準備炸彈襲擊海底隧道、鐵路、法庭，甚至在街上垃圾桶放炸彈，圖造成大死傷。