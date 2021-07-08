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不符BNO資格年輕人 英國會倡提供居留

2021-07-08 列印
不符BNO資格年輕人 英國會倡提供居留
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　　因應香港實施《國安法》，英國今年初起容許英國國民（海外）護照（BNO）持有人及近親，申請到英國就業或留學。英國會發表報告，要求政府為香港不符合申領BNO資格、但被政權針對的年輕人提供居留途徑。

　　英國國會內政事務委員會表示，歡迎當局容許BNO持有人及近親申請到英國就業或留學，惟關注到有香港回歸後出生的青年，不符合計劃申請資格，故要求當局擴大計劃。委員會亦同時關注到審批政治庇護的過程漫長。



　　英國內政部發言人指出，持BNO港人移居的途徑，反映英國對港人的歷史及道德承諾。他指不符合申請資格的港人，可以透過其他途徑移居英國，又指英國在為有需要人士提供保護方面，有令人驕傲的紀錄。

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