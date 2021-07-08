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雲南瑞麗新增15確診 主城區封閉

2021-07-08 列印
■雲南瑞麗市民接受病毒檢測。
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　　雲南瑞麗新增十五宗新冠肺炎本地確診個案，兩名無症狀感染者，今波本土疫情增至二十三人染疫。當地衛生部門已為七宗個案作病毒基因排序，結果與Delta變種病毒株高度同源，與相鄰境外流行株高度同源。

　　瑞麗市姐告國門社區被調整為高風險地區，主城區昨日起實行封閉管理，所有市民居家隔離至另行通知；期所學校和各類培訓機構全部停課，除指定超市、醫院外，其他經營場所一律停運。



　　台灣新增三十九宗本地個案，再多九人病逝。桃園機場華航貨運服務辦公室有一名員工確診，近一千名職員要接受檢測。

　　另外，南韓亦因Delta變種病毒肆虐，單日新增逾一千二百宗確診是歷來第二高。澳洲雪梨繼續有社區感染，政府宣佈延長封城一周。

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