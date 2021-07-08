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曾接受器官移植等　打兩針或沒抗體反應

2021-07-08 列印
　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，曾接受器官或骨髓移植等五類人士，接種兩劑疫苗後有機會沒有抗體反應，建議相關人士檢驗抗體水平，應安排打第三針。

　　何栢良表示，有五類人打兩針後有機會沒有抗體反應，包括曾接受器官或骨髓移植、長期洗腎、有類風濕關節炎等自身免疫系統問題，以及患有骨髓瘤等血液疾病的人士。他建議相關人士打針後去驗抗體水平，政府亦應為他們提供更清晰的指引，包括需否接種第三針疫苗。



　　就新加坡、英國及以色列等疫苗接種率較高的國家，已不再採取「清零」路線，將陸續取消防疫措施，何栢良指本港仍處於「清零」階段，沒有條件改變防疫政策，若「夾硬嚟」會出大事。

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