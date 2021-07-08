何栢良表示，有五類人打兩針後有機會沒有抗體反應，包括曾接受器官或骨髓移植、長期洗腎、有類風濕關節炎等自身免疫系統問題，以及患有骨髓瘤等血液疾病的人士。他建議相關人士打針後去驗抗體水平，政府亦應為他們提供更清晰的指引，包括需否接種第三針疫苗。
就新加坡、英國及以色列等疫苗接種率較高的國家，已不再採取「清零」路線，將陸續取消防疫措施，何栢良指本港仍處於「清零」階段，沒有條件改變防疫政策，若「夾硬嚟」會出大事。
「五千元電子消費券」將於八月一日起派到市民手中，多個飲食商會由下周四起至八月底，推出「7月7折」優惠，逾一千間食店參與，給接種至少一針食客七折優惠。由食一件KFC家鄉雞慳幾元，至在高級日本餐廳享受鮑魚...
2021-07-08
周一江蘇南通中南城購物中心發生一宗男子帶小三逛街巧遇妻子及岳母事件，令購物中心即變「修羅場」，四人初則口角繼以動手，岳母大人用手上雨傘怒打女婿，而該男子還護着小三力抗正宮與岳母。雙方就直接在人來人往的...
2021-07-08
奧地利一名六十五歲男子在家中上廁所時，突遭到一條一點六米長的蟒蛇咬傷下體，所幸只受到輕傷，沒有大礙。據悉，這條蛇顯然是從受害者鄰居「越獄」潛入受害人家的馬桶內。警方表示，目前有關部門正在調查這條蛇的主人是否有涉嫌過失造成他人身體傷害。 事發本周一清晨六時多，該名六十五歲男子坐在家中馬桶上不久，「感覺生殖器部位被咬了一下」，他隨後在馬桶內發現了一條白色網紋蟒，讓他大吃一驚，馬上報警。 警方接獲通報後，與爬蟲類專家趕抵現場，研判這條蛇是從受害者鄰居、一名二十四歲年輕男子的公寓裏逃出來的，至於是如何溜進受害者廁所，警方表示還有待釐清，猜測可能是透過下水道進入。 據悉該名鄰居還在公...
2021-07-08
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理鄭琨表示，西灣河鯉景灣觀峰閣低層H室，面積797方呎，三房連套房間隔，獲同區換樓客以約1490萬購入，呎價18695元，屬市價水平。原業...
2021-07-08
美國十年期國債息率下降，投資者風險胃納增加，開始吸納大型科技股，納斯達克指數早段一度創歷史新高。受到美國十年期國債息率昨晚降至1.3厘刺激，納指曾見14755點，創歷史新高，但高位有獲利回吐，並輕微倒...
2021-07-08
意大利周二歐洲國家盃四強能夠克服被動劣勢，在溫布萊跟西班牙激戰百二分鐘打和1:1，互射十二碼贏4:2過關，全靠三十六歲老隊長基亞連尼。此子除了在防線一夫當關，還以輕鬆自若的姿態應對極刑大戰，跟心神恍惚的狂牛副隊長佐迪艾巴截然不同，又鼓勵宴客的隊友文路爾盧卡迪利，盡顯領袖風範。 面對控傳宗師西班牙，意大利今仗處於被動，僅得三十五巴仙控球率，但以基亞連尼為首的防線固若金湯，此子全場貢獻五次解圍、四次搶斷和兩次攔截，老拍檔邦路斯亦有六次攔截及四次解圍。該隊憑反擊由費達歷高基艾沙開紀錄，狂牛靠後備射手艾華路莫拉達破網，在法定時間逼和1:1。 莫拉達宴客害死狂牛 雙方加時再無進帳，要...
2021-07-08
12星座運程 -7月6日 天蠍：改變鹵莽的性格，做老闆要公平公正，不聽片面之詞。天秤：休閒氣氛濃，不妨出外逛街，盡情地玩樂，忘記工作。處女：工作需要以不同角度思考，必須以大多數意見為依歸。獅子：這幾...
2021-07-06
娛樂圈出名是非多，靠人事關係上位，絕對是最佳材料俾人大講特講。早前曾志偉重返TVB擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，手執大權，最近在新劇《刑偵日記》擔正的新抱仔王敏奕，近期又劇接劇，難免成為人話柄，敏...
2021-07-08
香港經歷新冠肺炎疫情一年半的考驗，過去三十天連續本地零確診，出現這個良好局面，全靠市民努力抗疫，實在得來不易。政府將於八月一日起派發「五千元電子消費券」，在此之前，多個飲食商會由下周起推出「七月七折」飲食優惠，為期一個半月，來得合時，讓打了針的食客，盡情吃喝，享受疫情放緩的成果。 參與今次七折大優惠的食肆，料過千間，不論連鎖快餐店，抑或高級食肆，只要食客打了針，就享優惠，平則慳數元，多則節省數百元。由於有條款要求至少打了一針，這次活動亦有推動公眾去接種疫苗的作用。不過，大會說明，由於食客有不同的情況，例如有人因身體狀況未適合接種疫苗，或一家大細入座，個別家庭成員或未打了針，...
2021-07-08
雖然今個馬季即將完結，到七月十四日煞科戰後，要待九月初才展開新馬季，但由於香港馬會在今個暑期增辦多個海外賽事轉播並受注，相信不少馬迷也不至於百無聊賴。加上今年適逢奧運舉行，而且今屆奧運由特區政府買下轉播權後並交給各大電視台轉播，這個暑期市民又多一項免費娛樂。 據報道其中一家一直有在港鐵車廂內提供免費視訊娛樂的電視台，早前更禮聘歌神張學友主唱一首名為「堅持的意義」的奧運歌曲，以此為參賽今屆奧運的香港運動員及中國運動員打氣，藉此宣揚奧運精神，務求讓全城投入奧運之中。 由於今屆奧運開幕時已是本地馬季煞科之後，相信到時勢成全城的焦點，早前已見各大電視台為其奧運節目作出宣傳，而由於屆...
2021-07-08