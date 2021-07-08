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竊匪潛唱片舖 掠值17萬元財物

2021-07-08 列印
竊匪潛唱片舖 掠值17萬元財物
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　　深水埗一間唱片舖昨早遭爆竊，初步估計損失約十七萬元的財物，當中包括損失六百張唱片及花樽擺設。

　　深水埗醫局街一百六十三號的一唱片舖（左圖），繼前年十一月遭爆竊後，昨被賊人盯上，再度成為目標。昨早約十時，唱片店負責人發現鐵閘及店內均有被撬及搜掠痕迹，料遭賊人爆竊，即報案求助。



　　經初步點算，店內六百張唱片、一批茶具、花樽、電腦硬碟及一千港元現金被掠去，估計損失金額約十七萬元。

　　案件列作爆竊案，警方正翻查附近大廈的閉路電視，了解事件經過。

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