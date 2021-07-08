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潛水友義助網民拾回墮海手機

2021-07-08 列印
潛水友義助網民拾回墮海手機
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　　一名網民日前在社交專頁發文求救，指朋友在吐露港下船時，不慎將手機跌入海中，問有沒有人懂得潛水，可代為下水尋手機，結果竟然有人潛入海底幫忙尋回，手機浸泡數個小時仍可運作。

　　帖文一出引起網民熱議，不少人指事主不切實際、「執返都無用啦」、又笑「有無人真係會幫你潛水搵手機呀」，亦有網民建議「不如買過部啦」。



　　事主昨晚再發帖報喜，稱「多謝谷友幫忙，真係執得返，仲要開到機，正常運作」。網民大讚「好有愛」，「真係要畀掌聲水行俠」。事主再補充，指手機「浸咗九個鐘吐露港海水」，奇蹟地手機內滴水不沾，更指只要堅信便有奇蹟。

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