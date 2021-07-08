逾千食肆七月七折 優惠打針客食餐勁

「五千元電子消費券」將於八月一日起派到市民手中，多個飲食商會由下周四起至八月底，推出「7月7折」優惠，逾一千間食店參與，給接種至少一針食客七折優惠。由食一件KFC家鄉雞慳幾元，至在高級日本餐廳享受鮑魚和牛套餐省回二、三百元都有，豐儉由人。飲食業推出「七月七折」優惠計劃，由本月十五日起至八月三十一日止，已有逾五百間食店參與，料下月將增至逾千間，屆時各店會貼上「七月七折」標籤。飲食界議員張宇人表示，食客四人一枱，每人出示「針卡」，至少打一針，即可獲七折優惠。由於周末顧客多，食肆難以逐一檢視「針卡」，故一般優惠只在周一至五提供。但他強調，每間食肆可根據需要，彈性調整優惠，如加做下午茶及宵夜，不夠或多於四位的顧客，亦可享優惠等。月中至八月底吸消費券被問及四名顧客中，如一人因身體狀況未能打針，可否享用優惠，張回應指，業界未商討具體安排，但食肆會酌情處理。他希望「七月七折」能配合「電子消費券」計劃，推動經濟，同時鼓勵市民接種疫苗。活動指定網站顯示，連鎖快餐店至高級食肆均有參與，其中KFC的家鄉雞、香辣脆雞及狂惹香燒雞九件，堂食或外賣單點，均享七折；高級日本菜館「田舍家」，要求人均消費八百元以上，其鮑魚及和牛套餐七折，但只限周一至四晚市；柏景餐廳（皇家太平洋酒店）自助午餐或晚餐，亦可七折找數，其中自助晚餐每位六百零八元；中菜館龍悅提供全單七折、套餐七折或個別食品七折優惠，但只限四人一枱。旅發局主席彭耀佳表示，香港疫情持續受控，但不能掉以輕心，社區應盡早建立群體免疫屏障，為此旅發局與飲食業一同推廣七折七計劃，以發揮協同效應。