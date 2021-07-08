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讀寫障礙評估方法、可信賴機構名單(超詳細, 2021年更新版)

2021-07-08 列印
讀寫障礙評估方法、可信賴機構名單(超詳細, 2021年更新版)
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　　若小朋友成績欠佳，寫字總是「胡哩馬查」，學過的東西都「過目即忘」，家長不要輕易就責罵他們。孩子不一定是懶惰、欠缺學習動機或有行為問題。相反，他們有機會患上讀寫障礙。詳情請登入https://bit.ly/3jWxYpZ

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