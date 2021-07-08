讀寫障礙評估方法、可信賴機構名單(超詳細, 2021年更新版)

香港經歷新冠肺炎疫情一年半的考驗，過去三十天連續本地零確診，出現這個良好局面，全靠市民努力抗疫，實在得來不易。政府將於八月一日起派發「五千元電子消費券」，在此之前，多個飲食商會由下周起推出「七月七折」飲食優惠，為期一個半月，來得合時，讓打了針的食客，盡情吃喝，享受疫情放緩的成果。 參與今次七折大優惠的食肆，料過千間，不論連鎖快餐店，抑或高級食肆，只要食客打了針，就享優惠，平則慳數元，多則節省數百元。由於有條款要求至少打了一針，這次活動亦有推動公眾去接種疫苗的作用。不過，大會說明，由於食客有不同的情況，例如有人因身體狀況未適合接種疫苗，或一家大細入座，個別家庭成員或未打了針，...

2021-07-08