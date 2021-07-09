﻿疑承建商疏忽 逾８４０買家獲賠償 石屎強度不達標 柏傲莊兩座拆卸重建

本港新盤票王、由新世界及港鐵合作發展的大圍站上蓋項目「柏傲莊III」，第一座及第八座平台牆身的混凝土強度不達標，未必能支撐樓宇原先設計，新世界發展主動決定拆卸兩座已建成的十多層，並重新興建，同時撤換承建商的監督團隊。據悉，事故乃人為疏忽，不涉偷工減料或其他犯法行為，未有向執法部門舉報。受推倒重來影響，八百四十多名買家的入伙日期將延遲約九個月，新世界向買家致歉，並提供賠償。新世界發展表示，六月中收到旗下協盛建築集團通知，指「柏傲莊III」第八座七至八樓基座平台部份牆身結構的混凝土，強度檢測結果不達標，隨即全面調查。在七月三日的強度測試中，第一座及第八座部份牆身底座混凝土仍未達獲批設計的要求。七月六日，公司主動向港鐵及屋宇署通報，為確保樓宇質量，且令買家安心，當日決定拆卸重建。新世界主動決定拆卸新世界強調，「柏傲莊III」建造工程已暫停，並責成協盛徹查成因，是否涉人為疏忽或監督責任等。新世界保留向相關人士或公司追究法律及賠償責任權利，並即時撤換工程的監督團隊，加強監管。翻查資料，協盛是新世界發展的建築部，於一二年成立，已完成項目包括清水灣道的「傲瀧」、北角「柏蔚山」等。據悉，涉事兩座樓宇已建成十多層，但基座牆身混凝土強度不達標，未必能支撐樓宇原先的設計。一般做法可以加固，但考慮到須與港鐵及港府長時間溝通，也不想引來買家擔憂，新世界主動決定採取最安全方案，拆卸兩座樓宇重建。消息指，初步調查顯示，事件不涉偷工減料等非法行為，而是人為疏忽，暫時毋須向執法機構舉報。此外，暫時未知拆卸重建涉及的金額，但將採取可持續發展的方法，處理大批廢料。新世界預計，第一座及第八座的入伙日期延遲約九個月，會向八百四十六名買家致歉及賠償。翻查資料，項目原預計關鍵日期為二○二三年六月三十日，換言之，現將延至約二○二四年三月底。新世界指，未來數天將安排專人跟進，並會陸續發信詳細解釋安排，今日起設立查詢熱線3563 7368，解答買家疑問。新世界重申，「柏傲莊I及II」2、3、5、6、7各座的建築質量及安全符合法例要求，早前已完建築結構檢測，結果顯示結構安全，合乎法定標準。公司已委託獨立第三方機構覆檢，至今全部達標。其餘座數結構無問題屋宇署指，高度關注事件，署方周三派員視察，確認涉事兩座樓宇的整體結構沒明顯危險。港鐵表示，收到新世界通知，已要求發展商提交詳細徹底的調查報告，並作跟進，以確保樓宇符合要求。新盤票王呎價破紀錄柏傲莊分三期；柏傲莊I、II及III，共七座住宅三千○九十​伙，至今累售三千○二十八伙，佔整體九成八。「柏傲莊III」有八百九十二伙，包括一房至四房戶，實用面積由二百八十五至一千六百七十六方呎，今年五月公佈首批價單，平均呎價一萬九千九百九十九元，首批入場費六百七十四點八萬元起，其中一個連天台特色單位，呎售四萬五千一百三十二元，破盡新界分層特色戶紀錄。項目因收票三萬零五百張，成為開埠以來的新盤票王。昨天新世界股價跌近百分之四，報三十八點四元。相關新聞詳刊P4版