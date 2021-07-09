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明華大廈重建曾揭鋼筋不合格

2021-07-09 列印
明華大廈重建曾揭鋼筋不合格
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　　本港過去曾發生樓宇建造不達標的問題。筲箕灣明華大廈一期重建項目二○一八年被傳媒揭發有分判商懷疑使用七點五噸未完成檢測、強度不合格的鋼筋。房協其後解釋，分判商微課趕工，在未有檢測報告前，先將該批不合格鋼筋用於地面車路、停車場及樓宇地面層的混凝土上蓋結構，主要用作箍筋。其後，當局一度暫停相關工程，並要求總承建商俊和建築將涉事鋼筋拆走。

　　房協一一年展開明華大廈重建計劃，工程分三期進行，並以「原邨安置」為原則，安置受影響居民。第一期重建清拆其中三 座（K、L、M 座），以興建兩幢新樓宇，提供九百六十六個出租單位，用作安置受第二期重建計劃影響的居民。兩幢新樓宇已於今年三月落成，首位住戶已於三月三十日收樓，預計今年中完成入伙安排。



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