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美股中段跌234點

2021-07-09 列印
　　投資者憂慮新冠疫情打擊經濟復甦，資金湧入美債，令美債孳息下降，美股下挫，杜指中段報三四四四七點，跌二百三十四點；納指則報一四五五九點，跌一百二十五點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點九四港元，跌零點○一港元；騰訊則見五百二十七點○七港元，跌零點九三港元。



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