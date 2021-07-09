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東奧港健兒授旗禮禮賓府舉行

2021-07-09 列印
東奧港健兒授旗禮禮賓府舉行
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　　東京奧運中國香港代表團授旗典禮昨午在禮賓府舉行。特首林鄭月娥致辭時表示，港隊目前有四十六名運動精英，取得東京奧運三十八個項目的參賽資格，涵蓋十四項運動，是本港有史以來運動員取得最多的奧運項目入場券，已為香港體育發展寫下光輝一頁。

　　林鄭指，特區政府一直為本港體育投入可觀資源，今年更購入奧運轉播權，免費交給五間電視廣播機構播放，讓全港市民一同為國家及香港運動打氣，並祝願港隊在東京奧運會上凱旋而歸。



　　她提及，由恒基兆業地產贊助的「恒基精英運動員嘉許計劃」，大幅調升奧運獎牌的獎金，金牌獎金會增至五百萬元，銀牌和銅牌分別增至二百五十萬元和一百二十五萬元，隊制項目金牌獎金將增至一千萬元，希望激勵香港運動員全力以赴，再創佳績。

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