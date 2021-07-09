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粵澳恢復通關 須持陰性檢測有效期七天

2021-07-09 列印
　　澳門應變協調中心昨宣佈，粵澳通關明日凌晨零時起，恢復持有核酸檢測陰性結果有效期為七天，並且不論通關人士是否已接種新冠疫苗。對於港澳通關時間表，澳門山頂醫院醫務主任戴華浩稱，香港疫情仍在不斷變化，香港的檢疫酒店亦有新增確診個案，而調整措施需同時與內地和香港作協商，暫時未有通關準則。另外，戴華浩指至今有九宗接種疫苗後「面癱」的不良事件個案，五宗判斷不確定是否與疫苗相關，一宗判斷為偶合事件，仍有三宗處於評估中，「面癱」個案即使判斷為不確定是否與疫苗相關，均可獲免費治療。



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