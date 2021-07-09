日本護照「好用」連續四年登榜首

東京奧運會受新冠肺炎疫情影響，延期一年，於本月底舉行。香港運動員一共取得四十六張入場券，出戰三十八場比賽，是香港有史以來取得最多參賽資格的一屆，個別項目更有衝擊獎牌的希望。港人要出力，為香港健兒打氣，激勵他們爭取佳績，因為東奧極可能不設現場觀眾，場面會較為冷清。 奧運會是四年一度的體育盛事，各國健兒雲集，透過競賽，挑戰人類更高、更強、更快的極限，也透過公平比賽，增進國際間的友誼。但今次比賽，各國健兒在投入比賽以外，還要面對日本疫情反彈的挑戰。為防比賽發生病毒交叉感染，東奧當局除加強檢疫外，也限制健兒的活動範圍，各場館將閉門作賽，不讓觀眾進入。 可以想像，運動員投入比賽，也要...

2021-07-09