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日本護照「好用」連續四年登榜首

2021-07-09 列印
　　全球居留權和公民身份顧問公司恒理（Henley & Partners）公佈二○二一年第三季全球護照指數，日本護照連續第四年榮登好用度冠軍，香港特區護照好用度則排名第十八位。

　　恒理研究團隊分析國際航空運輸協會數據，整合為恒理護照指數，指數顯示，日本護照能夠毋須簽證前往一百九十三個國家和地區，成為第一名。而新加坡則到往一百九十二國家和地區時免簽證排名第二，第三名則由南韓與德國並列。



　　香港特區護照目前可獲一百七十一地免簽待遇，護照好用度排名第十八，澳門排名第二十二。惟該報告並未列入各國因應冠肺炎實施的入境禁令，因此免簽國數量並非與目前的實際狀況相符。

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