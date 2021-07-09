﻿世衛：﻿﻿全球新冠奪命破四百萬﻿

全球新冠肺炎死亡個案突破四百萬宗，世界衞生組織總幹事譚德塞形容是「悲劇里程碑」，而且實際死亡數字可能更高，指世界正處於這場大流行的危險時刻。譚德塞在瑞士日內瓦記者會上宣佈，全球感染新冠肺炎病歿總數突破四百萬，挪威奧斯陸國際和平研究所（PRIO）估計，這相當於一九八二年以來，全球所有戰事的死亡總數，亦是全球每年車禍死亡人數的三倍。世界處於大流行危險時刻譚德塞表示，世界正處於這場疫情大流行的危險時刻，死亡總數可能遭到低估。由於病毒快速變異和令人震驚的疫苗接種不平等，很多國家和地區出現了新冠病例和住院人數急劇上升的狀況，其中非洲、亞洲和拉丁美洲部份地區出現了一波「死亡浪潮」。譚德塞再次呼籲，少數國家放棄「疫苗民族主義」，指這不僅在道德上站不住腳，並且是無效的公共衛生戰略。在多國推動疫苗接種下，每日死於新冠的死亡人數已由今年一月的逾一萬八千人高峰回落，現時跌至每天約七千九百人不治。歐洲多國的新冠疫情持續反彈，英國的單日新增確診病例，自今年一月以來首次超過三萬宗。葡萄牙及法國當局均將開會，討論應對第四波疫情來襲。另外，內地雲南省瑞麗市前天新增兩宗本地個案，該市畹町轄區實行封閉管理，所有居民居家隔離。台灣則新增十八宗本地個案，再多三人病逝。台灣疫情指揮中心宣佈，延長第三級疫情警戒到本月二十六日，但放寬部份限制，包括食肆可有條件恢復堂食。