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運署提供體檢鼓勵司機打針

2021-07-09 列印
運署提供體檢鼓勵司機打針
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　　運輸署昨呼籲各公共交通從業員盡早參與疫苗接種計劃，為鼓勵業界打針，運輸署將於七月十五日至八月十四日，特別為的士及公共小巴司機提供一次身體檢查服務，讓他們了解自己的身體狀況，以助考慮是否適合接種疫苗。檢查屬自願性質，費用全免。

　　的士車行車主協會永遠會長吳坤成歡迎安排，他說的士司機普遍年紀較大，七成都是五十至六十歲或以上，司機可能因為自己有「三高」或其他隱疾，對打針抱懷疑態度，如果有體檢服務，有助釋除他們的疑慮。的士及公共小巴司機可於七月十二日起進行登記，免費身體檢查服務名額有限，先到先得。



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