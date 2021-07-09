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飲食業「七月七折」 料吸200億消費券

2021-07-09 列印
　　旅遊發展局聯同多個飲食協會，發起在下周四起至八月三十一日推出「七月七折」優惠。飲食界立法會議員張宇人預料，政府以三百五十億元推行電子消費券，業界將可吸納當中的一百五十億至二百億元。

　　張宇人指部份食肆會提供全單七折，部份則推出七折套餐，餐廳會在門口貼出所提供的優惠，市民亦可上網查閱。另外，政府在消費券計劃網站表示，只會透過四個特定本地電話號碼發出確認短訊，內容亦不會包含任何網站連結。



　　隨着電子消費券登記，加上疫苗抽獎活動，私隱專員鍾麗玲提醒市民要小心不法之徒，藉機渾水摸魚。

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