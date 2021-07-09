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陳廣池法官受電話滋擾 轟低端行為

2021-07-09 列印
陳廣池法官受電話滋擾 轟低端行為
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　　前年九月「全球反極權遊行」近百人在金鐘一帶被捕，同被控暴動罪，其中三名被告早前否認暴動罪受審。案件原定昨日裁決，陳廣池法官（見圖）指出，有關梁天琦案的上訴案將於十月五日在終院處理，當中有些法律觀點會牽引本案裁決，將案件押後至十一月一日再訊。陳官另強烈譴責近期有人對其官方電話作出滋擾，強調「人在做，天在看」，促司法機構「將犯人繩之於法」。

　　陳官指其官方電話近期受到滋擾，有人不斷傳真文件到該電話，直言「強烈譴責呢啲低端行為」，會影響他人正常使用法庭，警告涉事者或許已干犯滋擾司法機構人員或法官、藐視法庭。律政司亦指絕不容忍法官因履行司法職能而受到滋擾，必定嚴肅跟進。



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