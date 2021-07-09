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解放軍駐港部隊展覽中心落成開放

2021-07-09 列印
　　今年為中國共產黨成立百周年，位於昂船洲軍營的解放軍駐港部隊展覽中心建成，昨日舉行開放啟動儀式，特首林鄭月娥、中央駐港機構負責人等參加並參觀展覽。中心展覽主題為「夢起東方」，設「中國夢」、「強軍夢」、「香江衞士」三個主題展廳和裝備模型展示區。展覽講述中國共產黨故事、人民軍隊在黨的領導下走向未來的歷程、駐香港部隊貫徹「一國兩制」方針等。展覽中心將逐步面向駐軍官兵和香港社會開放，發揮愛國主義和國防教育功能。



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