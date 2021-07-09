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一日兩翁遇溺不治

2021-07-09 列印
　　每到夏季，很多市民都會到海灘暢泳消暑，但活動時切記注意安全，否則樂極生悲。昨日分別有兩名老翁於愉景灣稔樹灣和石澳泳灘遇溺，及後被救起後送醫搶救，惟搶救後證實不治。

　　昨午一時許，一名六十九歲男子，被途人發現於愉景灣稔樹灣碼頭對開海面飄浮，懷疑遇溺，泳客協助將昏迷事主救起，後交由救護員將其送往北大嶼山醫院搶救，終告不治。



　　相隔約一小時後，再有七十二歲老翁於石澳泳灘遇溺，救生員落水將其救起並進行心外壓，惜送往東區醫院搶救後同樣宣告已回天乏術。據悉，死者為石澳居民，於石澳泳灘任清潔工，平時沒有游泳習慣，他被發現時上身赤裸，下半身穿有短褲，警方正調查事件。

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