﻿歐國盃戰況緊湊賭風熾 警破外圍竇檢1.2億波纜拘三漢

歐洲國家盃臨近尾聲，下周一（十二日）凌晨將上演英格蘭對意大利「夢幻決賽」，勢必吸引不少市民觀戰。但同時，大型足球賽事亦引來非法賭博問題，警方展開行動，在紅磡搗破一個收受賭注中心，拘捕三名男子，涉及逾一點二億波纜，檢獲一千萬現金，現金數量是近年同類案件中最多。有戒賭服務團體認為今年足球賽事球星雲集，導致賭博風氣較旺盛，預料賽事結束後，求助個案會上升。警方有組織罪案及三合會調查科日前展開代號「點睛」的反非法賭博行動，在紅磡一個酒店房間，搗破收受賭注中心，以「營辦處所作收受賭注用途罪」及「收受賭注罪」，拘捕三名男子，包括集團主腦及骨幹成員，檢獲一千萬現金、大量電話、電腦、點鈔機等。警方指所檢獲現金是近年同類案件中最多，並在現場發現逾一點二億波纜。警方指該賭注中心營運約一年，由一名集團主腦操控，另外兩名被捕人負責運營，主要做收波纜及收數等。每逢有足球比賽日子，他們便透過社交媒體及電話等方式招攬賭客。為逃避警方追查，所有投注均透過現金結算。警方估計集團每月投注額超過一千萬，單宗投注最高達數十萬。由於歐國盃等賽事仍未完結，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。投注以現金結算避追查錫安社會服務中心主任嚴浩宇向本報表示，今年歐國盃及美洲國家盃等大型賽事球星雲集，疫情下吸引不少市民居家觀看，同時不少餐飲、保安界人士都反映，會收看凌晨三點的賽事，相信今年賭波的風氣會較旺盛，而根據過往經驗，大賽結束後，求助個案都會上升。明愛展晴中心高級督導主任陳志華亦指，留意到不少人在歐國盃幾場「爆冷」賽事中輸錢，預料賽事結束後，求助個案會有上升趨勢。有組織罪案及三合會調查科總督察張兆樂指，歐洲國家盃舉行期間，人員進行代號「點睛」的反非法賭博行動，上月二十日已經展開第一輪行動，拘捕十八人，檢獲八百萬元等證物。因應歐國盃已不遺餘力打擊非法賭博活動，同時提醒市民，根據《賭博條例》，「收受賭注」或「經營賭博場所」，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁七年，至於「參與非法賭博」及「向收受賭注者投注」，最高可被罰款三萬元及監禁九個月。